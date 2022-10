Presidente da FPF explica incorporação da Ucrânia na candidatura ibérica ao Mundial 2030

A incorporação da Ucrânia na candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial 2030 foi "uma decisão lógica e natural", admitiu esta quarta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

"Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura, que mereceu desde a primeira hora incondicional apoio do presidente da UEFA [Aleksander Ceferin], a quem desde já quero agradecer", expressou o dirigente, numa conferência de imprensa decorrida hoje na sede do regulador do futebol europeu, em Nyon, na Suíça.