Dinamarca “troca” golos por dinheiro para trabalhadores migrantes no Qatar

Os golos marcados em novembro na Dinamarca, desde os escalões amadores até ao campeonato principal, vão gerar uma verba para ajudar os trabalhadores migrantes no Qatar, anunciou, esta segunda-feira, a federação dinamarquesa de futebol (DBU).

Dos mais críticos das condições com que trabalharam os estrangeiros nas obras para o Mundial 2022, que vai ser disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, os dinamarqueses vão angariar 10 coroas por golo, ou seja um pouco mais de 1,34 euros.

No Qatar, a Dinamarca, atual 10.ª classificada no ranking mundial, vai apresentar-se com um equipamento principal diferente do habitual e um alternativo preto, para homenagear aqueles que morreram ou ficaram feridos ou mutilados nos últimos anos na construção de estádios, rede de metro, estradas e hotéis em Doha e nos arredores.

O Qatar tem sido muito criticado pelas condições de trabalho desses trabalhadores estrangeiros, na maioria de países do sul da Ásia. Muitos morreram nos trabalhos, sem condições de segurança eficazes, com calor extremo, com as autoridades locais a não divulgar dados oficiais sobre o que aconteceu.

Na Dinamarca, marcaram-se 55 mil golos em novembro de 2021, pelo que a federação local aponta para uma angariação de mais de 70 mil euros, em condições equivalentes.

No Mundial 2022, a Dinamarca vai integrar o Grupo D juntamente com França, campeã em título, Tunísia e Austrália, que também tem sido um dos participantes mais críticos, com os seus jogadores a participarem num vídeo a apelar para reformas e mudanças no país anfitrião.