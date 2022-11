A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa que Fernando Santos vai anunciar, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, a lista de convocados da seleção nacional para o Mundial 2022.

Numa nota enviada às redações, a FPF adianta que a conferência de imprensa do selecionador está marcada para as 17:30, na cidade do futebol, em Oeiras.

São conhecidos os 55 pré-convocados, pelo que Fernando Santos vai ter de reduzir essa lista, podendo chamar 26 jogadores para o Mundial, que se joga a partir do dia 20 de novembro no Qatar.

Os avançados Diogo Jota, do Liverpool, e Pedro Neto, do Wolverhampton, são ausências certas devido a lesões.

O Mundial2022 vai ser disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.