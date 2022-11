Coreia do Sul/Japão 2002, o Mundial que foi um fracasso para Portugal

Em destaque hoje está a entrevista de Cristiano sobre o Manchester United e o possível impacto no dia a dia da seleção.

O Coreia do Sul/Japão 2002, que foi um fracasso para a seleção. Os comandados de António Oliveira não passaram da fase de grupos e no último jogo João Vieira Pinto até agrediu o árbitro com um soco no estômago. Foi o coroar de uma campanha desastrosa e mal organizada desde a partida de Portugal. Marco Caneira fez parte da Seleção de 2002.

Sepp Blatter, antigo presidente da FIFA, disse que Mundial do Qatar "foi um erro". Estas declarações acontecem 12 anos depois de o país ter sido escolhido para organizar o torneio deste ano. A candidatura do Qatar esteve sempre debaixo de fortes alegações de suborno.

Este será o primeiro Mundial desde a morte de Maradona. Em Buenos Aires foi pintado o maior mural do mundo para celebrar o 62.º aniversário de Diego. Já esta tarde, em Roma, realizou-se um jogo de velhas glórias em homenagem ao astro argentino.