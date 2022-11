Mundial 2022: Paulo Bento pode contar com Son Heung-min

O futebolista sul-coreano Son Heung-min chegou esta quarta-feira ao Qatar para se juntar à seleção do seu país, adversária de Portugal, depois de ter sido operado para corrigir fraturas na zona ocular, e deverá jogar com uma máscara de proteção.

À chegada ao Qatar, o jogador do Tottenham e capitão da seleção asiática, orientada pelo português Paulo Bento, manifestou o desejo de que o torneio, que começa no domingo, "seja inesquecível".

A Coreia do Sul estreia-se no Mundial2022 a 24 de novembro frente ao Uruguai, no mesmo dia em que Portugal defronta o Gana, em jogos da primeira jornada do Grupo H.

Quatro dias depois, os asiáticos jogam com o Gana, e a 02 de dezembro defrontam Portugal, na terceira e última jornada da fase de grupos.

Son Heung-min, o jogador mais conceituado da seleção coreana, sofreu várias fraturas na zona do olho esquerdo há cerca de duas semanas no jogo entre o Tottenham e o Marselha, da fase de grupos da Liga dos Campeões.