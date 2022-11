O que fazem juntos Ronaldinho, Mbappé e Cristianinho?

Já é tradição, a Nike produzir um anúncio antes de todos os campeonatos do mundo de futebol, e este ano não foi exceção. A marca de artigos desportivos reuniu alguns dos maiores nomes do futebol mundial dos dias de hoje e de outros tempos, contando ainda com Cristiano Jr. .O resultado está a dar que falar e por bons motivos.

O tão esperado evento desportivo do ano está a chegar, e com ele era já expectável que chegasse o habitual anúncio da Nike, que pretende promover as chuteiras que os craques do desporto rei utilizarão para espalhar magia, este ano, no Médio Oriente.

No anúncio partilhado esta quarta-feira pela marca é possível ver, logo no início, vários jovens a jogar futebol algures em Genebra, na Suíça. Um desses pequenos craques é, nada mais nada menos, do que o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, mais conhecido como Cristianinho.

No local próximo do campo de jogo situa-se o que parece ser um laboratório científico e é no seu interior que “um grupo de cientistas decifrou o código. Um toque num botão lança a derradeira batalha entre os lendários jogadores Nike, tanto do passado como do presente”, escreve a marca no seu site oficial.

Este é o mote para o que se segue. Movidos pela curiosidade, questionam: "Quem será melhor, Mbappé do presente ou Ronaldinho de 2006?

Posto isto, os dois craques aparecem e começam a exibir as suas habilidades. O multiverso, intitulado de “Futebolverso”, criado pelos cientistas, permite também fazer regressar, para a linha temporal atual, Ronaldo “o fenómeno” de 2002 e, posteriormente, a sua versão de 1998.