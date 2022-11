Qatar 2022: PSP e GNR vão estar no mundial de futebol

A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão estar presentes no Campeonato do Mundo da FIFA, no Qatar.

A delegação policial que se deslocou é composta por oito operacionais, dos quais seis polícias da PSP e dois militares da GNR.

De acordo com a PSP, este modelo de cooperação serve para auxiliar os cidadãos portugueses e garantir resposta às solicitações dos adeptos.

Desde 2004 que o acompanhamento de adeptos é uma aposta da PSP, numa estratégia de cooperação internacional para diminuir o risco de episódios de violência associadas ao futebol.

No comunicado, a PSP adianta ainda que cerca de 1.000, 1.700 e 1.300 adeptos portugueses deverão estar nos jogos da seleção nacional com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul, respetivamente.