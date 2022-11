Estádio Al Bayat recebe cerimónia de abertura e primeiro jogo do Mundial 2022

O Qatar é o primeiro país do Médio Oriente a organizar uma fase final do Mundial de futebol. O orçamento ronda os 200 mil milhões de dólares e os oito estádios são bem o reflexo desse investimento. O Al Bayt mistura a modernidade com a cultura catari. Será este o palco da cerimónia de abertura do torneio e do primeiro jogo entre a seleção anfitriã e o Equador.

O Al Bayt é o estádio mais afastado do centro de Doha. Fica a 50 quilómetros da capital do Qatar, na cidade costeira de Alkhor, no norte do país. O recinto recebe no dia 21 de novembro a cerimónia de abertura e primeiro encontro do campeonato do mundo, entre as seleções do Qatar e do Equador. Tem capacidade para 60 mil pessoas, sendo este um dos maiores estádios que recebe a competição.

Numa alusão às "bayt al sha'ar", as tradicionais barracas do povo nómada catari, este estádio pretende misturar a modernidade com a tradição do Qatar, numa clara homenagem ao passado e ao presente tecnológico do país.

No interior, as cores fazem lembrar os tecidos no padrão sadu, numa clara alusão à forma de tecelagem usada pelos beduínos no país.No exterior as listas pretas são uma referência aos tecidos característicos das tendas das famílias e tribos do Qatar.

Os responsáveis pelo projeto dizem que o estádio vai muito para lá do que acontece na "tenda". Em redor, foram construídos parques, restaurantes e pistas para quem quiser correr, pedalar, andar a cavalo ou até passear de camelo.

O teto do palco do primeiro jogo do Campeonato do Mundo é retrátil, e todo o estádio está equipado com uma moderna tecnologia de refrigeração para manter a temperatura interna amena.