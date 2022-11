Pedro Miguel, conhecido como Pedro Ró-Ró no mundo do futebol, nasceu em Portugal, mas foi ao serviço do Qatar que se estreou num Campeonato do Mundo de futebol.

No final do jogo frente ao Equador, o defesa de 32 anos confessou à SIC que concretizou um sonho e disse sentir-se “muito feliz e orgulhoso”.