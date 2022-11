Países Baixos vencem Senegal na estreia do Mundial

Os Países Baixos venceram, esta segunda-feira, o Senegal por 2-0, na jornada inaugural da fase de grupos do Mundial de futebol do Qatar.

O primeiro remate enquadrado com a baliza foi da autoria da seleção africana. Aos 33 minutos, o lateral direito Youssouf Sabaly disparou de fora da área para uma defesa segura do guarda-redes neerlandês, Andries Noppert.

A segunda oortunidade maior do encontro voltou a ser do Senegal. Aos 65 minutos, Boulaye Dia aproveitou uma jogada de contra-ataque para desferir um remate à baliza neerlandesa. O guarda-redes Andries Noppert voltou a manter as redes intactas.

O senegalês Cheikhou Kouyate foi obrigado a sair do relvado de maca após um choque com o neerlandês Frenkie de Jong.

Aos 73 minutos, o guarda-redes dos Países Baixos Andries Noppert voltou a entrar em ação ao defender um remate potente de Gana Gueye.

O primeiro golo da partida surgiu aos 84 minutos. O avançado Cody Gakpo respondeu de cabeça a um cruzamento do médio Frenkie de Jong e fez o 1-0.

Aos 90+9’, Davy Klaassen aumentou o marcador para os Países Baixos. O médio neerlandês aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes senegalês para fazer o 2-0 final.

Classificação do Grupo A - Jornada 1