Mundial 2022: Jogador da Arábia Saudita saiu de campo numa maca

O defesa chocou com o guarda-redes da equipa e acabou por cair no relvado.

Apesar do susto, Al-Shahrani deixou o campo acordado na maca e até fez um sinal de positivo aos médicos da Arábia Saudita.

A Argentina perdeu esta terça-feira com a Arábia Saudita por 1-2, em jogo da fase de grupos do Mundial, no Qatar.

O capitão Lionel Messi marcou de penálti aos nove minutos, fazendo o seu 92.º golo na seleção argentina (em 166 jogos), numa partida em que foram anulados três golos à Argentina.

Após o intervalo, a Arábia Saudita entrou forte no jogo e marcou dois golos em cinco minutos. O primeiro tento ficou a cargo de Saleh Al Shehri, com assistência de Firas Al-Buraikan, e o segundo foi marcado por Salem Al Dawsari.