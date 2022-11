Mundial 2022: Lewandowski falha penálti e México - Polónia acaba sem golos

O México e a Polónia empataram (0-0), esta terça-feira, no Estádio 974, na jornada inaugural do Grupo C do Mundial de futebol do Qatar.

A grande oportunidade da partida surgiu na segunda parte. Aos 56 minutos, o árbitro australiano Chris Beath assinalou um penálti a favor da seleção polaca. O avançado do Barcelona Robert Lewandowski encarregou-se da marcação, mas não conseguiu bater o guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa.

O guardião que joga no Club América defendeu pela primeira vez uma grande penalidade num Mundial (em cinco edições) e tornou-se no segundo mexicano a evitar um golo através do castigo máximo num Campeonato do Mundo, depois de Oscar Bonfiglio em 1930.

Já Robert Lewandowski continua sem marcar em Mundiais. O avançado polaco participa pela segunda vez num Campeonato do Mundo.

O México atuou com o ex-portista Héctor Herrera no onze titular. Já os ex-benfiquistas Raúl Jiménez e Rogelio Funes Mori foram suplentes.