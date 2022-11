O guarda-redes que se agiganta em Mundiais voltou a ser herói

México e Polónia empataram esta terça-feira sem golos, no jogo de conclusão da jornada de abertura do grupo C do Mundial 2022, cuja monotonia quase foi camuflada num penálti desperdiçado por Robert Lewandowski perante Guillermo Ochoa.

No Estádio 974, em Doha, que vai acolher na quinta-feira a estreia de Portugal diante do Gana, o avançado do Barcelona procurou agitar uma prestação receosa das “águias” no reatamento, quando foi travado na área por Héctor Moreno e fez tremer os 'aztecas'.

O lance seria assinalado pelo árbitro australiano Chris Beath com recurso ao videoárbitro e encaminhou Robert Lewandowski para a marca dos 11 metros, onde Guillermo Ochoa, acostumado a ser protagonista em Mundiais, preservou o 'nulo', aos 58 minutos.

México e Polónia repartem, com um ponto, a vice-liderança do grupo, comandada pela Arábia Saudita, que, horas antes, tinha derrotado com surpresa a bicampeã Argentina (2-1) e soma três pontos, contra zero dos sul-americanos, que seguem na quarta e última posição.

No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram este México-Polónia.