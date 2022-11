A seleção espanhola estreou-se esta quarta-feira no Mundial 2022 com uma goleada por 7-0 à Costa Rica, na primeira jornada do grupo E. Dani Olmo (11 minutos), Marco Asensio (21'), Ferrán Torres (31' de penálti e 54'), Gavi (74'), Carlos Soler (90') e Álvaro Morata (90+3') fizeram os golos do triunfo espanhol no Estádio Al Thumama, em Doha.

Francisco Seco

Um triunfo com uma diferença de golos tão expressiva não ocorria em Campeonatos do Mundo desde 2010, ano em que Portugal bateu a Coreia do Norte na fase de grupos igualmente por 7-0.

Com 18 anos e 110 dias, Gavi, jovem prodígio da “La Roja”, tornou-se o jogador mais jovem a marcar num Campeonato do Mundo desde o Suécia'1958, um Mundial que testemunhou o despontar de Pelé, na altura com 17 anos.

Com esta vitória, Espanha assume a liderança do grupo com os mesmos três pontos do Japão - que hoje surpreendeu a Alemanha -, mas com vantagem na diferença de golos.

