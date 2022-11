Mundial 2022: e o mundo do futebol voltou a ficar em choque... 24 horas depois

Pouco mais de 24 horas depois do mundo ter ficado em choque com a vitória épica da Arábia Saudita sobre a Argentina, eis que um campeão do mundo volta a cair perante um adversário de valia teoricamente inferior: o Japão deu a volta à Alemanha e venceu os germânicos - seleção que conquistou o Mundial em quatro ocasiões - por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo E do Mundial 2022.

Ilkay Gündogan, aos 33 minutos, de penálti, deu vantagem aos germânicos, mas Ritsu Doan, aos 75, e Takuma Asano, aos 83, dois jogadores que saltaram do banco e atuam na Alemanha, no Friburgo e no Bochum, respetivamente, selaram a reviravolta.

No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram o encontro.