Mundial 2022: Suíça vence Camarões pela margem mínima

A Suíça venceu, esta quinta-feira, os Camarões por 1-0, no Estádio Al Janoub, na jornada inaugural do Grupo G do Mundial de futebol do Qatar.

Os Camarões foram a seleção mais perigosa na primeira parte, período em que acertou na baliza adversária por duas vezes. A Suíça não conseguiu incomodar o guarda-redes africano.

No segundo tempo, foi a seleção helvética a superiorizar-se e a chegar à vantagem. Aos 48 minutos, o suíço Breel Embolo marcou o único golo da partida - o primeiro do avançado em Mundiais -, com uma assistência de Xherdan Shaqiri.

A Suíça, com o ainda benfiquista Haris Seferovic a entrar na segunda parte, entrou a vencer na sua quinta presença consecutiva em Mundiais. Já os Camarões, com o ex-portista Vincent Aboubakar como suplente utilizado, entraram a perder na sua oitava presença em Mundiais.