A Polónia derrotou este sábado a Arábia Saudita por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo C do Mundial 2022, disputado no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. Piotr Zielinski, avançado do Nápoles de 28 anos, inaugurou o marcador aos 39 minutos, assistido por Robert Lewandowski.

Francisco Seco

Aos 82 minutos, foi a vez do ponta de lança do Barcelona fazer o gosto ao pé e marcar o seu primeiro golo em Campeonatos do Mundo.

KAI PFAFFENBACH

Pelo meio, houve tempo para Szczesny defender um penálti de Salem Al Dawsari, nos descontos da primeira parte.

JENNIFER LORENZINI