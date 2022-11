Qatar 2022, o primeiro Mundial em 40 anos sem o "Dios" Maradona

Este é o primeiro Mundial de futebol em 40 anos sem Diego Maradona. O astro argentino, que morreu há dois anos, era um dos grandes protagonistas dos Campeonatos do Mundo, dentro e fora do relvado.

A “mão de Deus” agitou a história do futebol no Mundial do México, em 1986. Quatro anos depois de derrotados na Guerra das Malvinas, os argentinos derrubaram os ingleses e avançaram para a final da competição, que acabaram por vencer.

A partir desse momento, o povo argentino atribuiu o estatuto de Deus a Diego Armando Maradona.