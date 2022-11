Mundial 2022: banco de inspiração embala Marrocos para o sonho

Marrocos deu este domingo novo passo rumo ao sonho de repetir 1986, ao vulgarizar a Bélgica, que bateu por 2-0, com golos que foi buscar ao banco, na segunda jornada do grupo F do Mundial 2022.

Com muito mais garra, vontade e qualidade, o conjunto africano superou em toda a linha uns 'diabos vermelhos' que pareceram quase sempre mais um 'anjinhos', demasiado macios, sem chama, se calhar confiados que, como face ao Canadá, venceriam por inércia.

Depois do 'nulo' face à Croácia, vice-campeã em título, Marrocos foi dominado nos primeiros 20 minutos, mas já saiu bem por cima para o intervalo e, na segunda parte, foi muito melhor, com mérito também do selecionador Walid Regragui.

Entre os 68 e os 73 minutos, fez quatro substituições, tirando 'estrelas' como Hakimi, Boufal e En Nesyri, mas foi aí que foi buscar a vitória, com Abdehamid Sabiri a marcar o primeiro, aos 73, e Zakaria Aboukhlal o segundo, aos 90+2, escrevendo um resultado que só foi surpresa para quem não viu.

No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram o encontro.