Vitória da Croácia deixa Canadá fora dos oitavos do Mundial

A Croácia venceu este domingo o Canadá por 4-1, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, no Qatar.

Os canadianos abriram o marcador aos 2 minutos, com um golo de Alphonso Davies, o único da equipa nesta partida. Os croatas empataram o jogo aos 36 minutos, com um golo de Andrej Kramaric. Ainda antes do intervalo, Marko Livaja colocou a Croácia em vantagem.

Já na segunda parte, Andrej Kramaric bisou ao minuto 70 e fez o 3-1. O último golo da partida foi marcado por Lovro Majer aos 90+4 minutos.

O encontro foi arbitrado pelo uruguaio Andrés Matonte

Com este resultado, o Canadá fica com zero pontos e está fora dos oitavos de final do Mundial, enquanto a Croácia consegue igualar Marrocos (quatro pontos) e subir à liderança do grupo. Este domingo, a seleção marroquina, que está em segundo lugar no grupo F, conseguiu uma vitória surpreendente frente à Bélgica, terceira classificada com três pontos.

Na terceira jornada, a Croácia enfrenta a Bélgica e o Canadá joga com Marrocos, na quinta-feira, dia 1 de dezembro, às 15:00 horas.