As imagens da invasão de campo no Portugal-Uruguai

O jogo entre Portugal e o Uruguai estava a decorrer quando um adepto invadiu o campo, tirou a sua camisola preta e exibiu três mensagens sociais e políticas, que têm sido abafadas pela organização do Mundial do Qatar e pela FIFA.

A bandeira LGBTQIA+ esvoaçou numa corrida no meio-campo e o adepto mostrou também apoio às mulheres iranianas e à Ucrânia, com mensagens estampadas na t-shirt.

O seguranças que estavam no relvado intercetaram o adepto, sendo que as repercussões desta invasão são desconhecidas.

O adepto, com o símbolo do Super-Homem na t-shirt, protagonizou um momento sem precedentes no Mundial do Qatar.