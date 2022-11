Mundial 2022: Gana vence Coreia do Sul e “cola-se” a Portugal na liderança

O Gana venceu, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, por 3-2, no Estádio Cidade da Educação, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial de futebol no Qatar.

A Coreia do Sul foi a equipa mais perigosa nos primeiros 20 minutos, controlando o jogo e evitando a criação de oportunidades por parte do Gana.

No entanto, um pouco contra a “corrente” do jogo, o Gana inaugurou o marcador aos 24 minutos. O defesa Mohammed Salisu - jogador do Southampton (Inglaterra) - aproveitou alguma confusão na grande área sul-coreana para fazer o 1-0.

A seleção africana aumentou a vantagem no marcador aos 34 minutos com um golo de Mohammed Kudus. O médio do Ajax respondeu na perfeição a um cruzamento de Jordan Ayew - jogador do Crystal Palace (Inglaterra).

Na segunda parte, a Coreia do Sul reduziu para 2-1. O avançado Cho Gue-sung marcou o primeiro golo da seleção asiática no Mundial 2022 com assistência de Lee Kang-in. E apenas dois minutos depois, voltou a marcar deixando o jogo empatado 2-2.

Mas foi sol de pouca dura. Sete minutos depois, aos 68 minutos de jogo, o Gana, com golo de Mohammed Kudus (o segundo no Mundial), voltou a aumentar a vantagem no marcador mantendo-se assim até ao final do encontro.

Com este resultado, o Gana fica com três pontos e partilha a liderança com Portugal, que só entra em campo às 19:00. Já a Coreia do Sul, de Paulo Bento, mantém apenas um ponto, os mesmo do Uruguai.