Mundial 2022: Sérvia e Camarões empatam em jogo “cheio” de golos

Os Camarões e a Sérvia empataram (3-3), esta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, em jogo da segunda jornada do Grupo G do Mundial de futebol no Qatar.

Os Camarões marcaram o golo inaugural da partida aos 29 minutos, com autoria de Jean Castelletto. O defesa do Nantes (França) aproveitou um canto cobrado por Nicolas Nkoulou - jogador do Aris (Grécia) - para marcar o seu primeiro golo pela seleção africana.

O golo do empate foi marcado por Strahinja Pavlovic no tempo de compensação do primeiro tempo. Aos 45+1’, o defesa do RB Salzburgo (Áustria) aproveitou o livre cobrado por Dusan Tadic - jogador do Ajax (Países Baixos) para marcar o primeiro golo da Sérvia no Mundial do Qatar.

Na primeira parte houve ainda tempo para os sérvios fazerem a reviravolta. Aos 45+3’, o médio Sergej Milinkovic-Savic - jogador da Lazio (Itália) - marcou o segundo golo da Sérvia com assistência de do ex-benfiquista Andrija Zivkovic - que joga atualmente no PAOK (Grécia).

A Sérvia aumentou a vantagem no marcador na segunda parte. Aos 53 minutos, o avançado Aleksandar Mitrovic - jogador do Fulham (Inglaterra) - aproveitou da melhor maneira um passe do ex-benfiquista Zivkovic para fazer o 3-1.

Os Camarões reduziram aos 64 minutos com um golo do ex-portista Vincent Aboubakar, que entrou na partida no segundo tempo. O avançado do Al Nassr (Arábia Saudita) surgiu à frente do sérvio Vanja Milinkovic-Savic - jogador do Torino (Itália) e marcou ao fazer um “chapéu” ao guardião.

A seleção camaronesa chegou ao empate dois minutos depois. Aos 66 minutos, Choupo-Moting - jogador do Bayern Munique (Alemanha) - marcou com assistência do ex-portista Aboubakar e fez o 3-3 final.

Do lado da Sérvia, o portista Marko Grujic, os ex-benfiquistas Stefan Mitrovic, Filip Djuricic e Nemanja Radonjic e o ex-Famalicão Srdan Babic foram suplentes utilizados na segunda parte.

A partida ficou ainda marcada pela “dispensa” do guarda-redes camaronês André Onana. O jogador do Inter (Itália) terá ficado de fora do jogo por “motivos disciplinares”, tendo sido substituído na baliza por Devis Epassy - jogador do Abha Club (Arábia Saudita).