O futebolista brasileiro Casemiro desatou esta segunda-feira o nó suíço, com um golo de trivela, e deu a vitória ao Brasil sobre a Suíça, por 1-0, no grupo G do Mundial 2022, mas a “canarinha” deu os primeiros sinais de vulnerabilidade.

Decorria o minuto 83, momento-chave da partida, e não se vislumbrava o desfazer do nulo, até que o médio Casemiro, com um remate com a parte exterior do pé direito, de primeira, sem preparação, fez a bola 'anichar-se' nas redes suíças e carimbou a passagem do Brasil para os 'oitavos' do Mundial2022.

A jogada tinha sido iniciada por Marquinhos, que meteu a bola em Vinícius Jr., na esquerda, e este endossou-a em Rodrygo, que 'descobriu' Casemiro na área, com um toque imprevisível, de primeira, que abriu um espaço para a finalização do médio defensivo do Manchester United.

O Brasil acabou por justificar a vitória, por ter sido a equipa que mais a procurou, mas a Suíça conseguiu controlar o jogo na maior parte do tempo e deixou a nu algumas vulnerabilidades defensivas da 'canarinha', sobretudo quando conseguiu ultrapassar a primeira fase de pressão brasileira e encontrou espaços, que só não tiveram consequências porque os avançados suíços não tiveram talento para os aproveitar.

