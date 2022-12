Mundial 2022: Croácia segue para os “oitavos”, Bélgica está eliminada

A Croácia e a Bélgica empataram (0-0), esta quinta-feira, no Estádio Ahmed bin Ali (Al Rayyan), em jogo da terceira e última jornada do Grupo F. A Croácia apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas seleções e pela falta de oportunidades claras de golo.

No entanto, aos 15 minutos, a Bélgica “apanhou um susto” quando o árbitro inglês Anthony Taylor assinalou grande penalidade a favor da Croácia, por falta de Yannick Carrasco (joga no Atlético Madrid em Espanha) sobre Andrej Kramaric (joga no Hoffenheim na Alemanha). Um penálti que acabou por ser anulado, depois do lance ter sido analisado pelo VAR e ter sido detetado um fora de jogo.

No segundo tempo, a Bélgica foi à procura do golo que garantisse a passagem aos oitavos de final, mas não conseguiu ser eficaz e finalizar as oportunidades de golo.

Com este resultado, a Croácia apurou-se para os oitavos de final pela terceira vez em seis presenças em Mundiais. Já a Bélgica, que contou com os ex-Benfica Jan Vertonghen e Axel Witsel, ficou-se pela fase de grupos na sua 14.ª presença numa fase final do Campeonato do Mundo.

A Croácia terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em segundo lugar, atrás de Marrocos. A Bélgica ficou em terceiro lugar do Grupo F.