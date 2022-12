Messi fez o 789.º golo ao marcar frente à Austrália

Lionel Messi marcou o seu 789.º golo da carreira, no jogo que apurou a Argentina para os quartos de final do Mundial 2022, no Qatar. O capitão argentino marcou nove golos em fases finais do Mundial, tendo ultrapassado Diego Maradona e apenas Gabriel Batistuta - com 10 - está à sua frente, na história dos jogadores argentinos.

A Argentina venceu este sábado a Austrália, por 2-1, em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, no Qatar.

Lionel Messi inaugurou o marcador aos 35 minutos da partida, com uma assistência do benfiquista Nicolás Otamendi. O segundo golo da seleção sul-americana foi marcado por Julián Álvarez, aos 57 minutos.

O único tento da Austrália foi apontado por Enzo Fernández, com um autogolo, aos 77 minutos.

Com este resultado, a Austrália fica pelo caminho e a Argentina passa aos quartos de final do Mundial, onde vai defrontar os Países Baixos, após a vitória este sábado dos neerlandeses frente aos Estados Unidos (3-1).

O jogo dos "quartos" está marcado para a próxima sexta-feira, 9 de dezembro, às 19:00.