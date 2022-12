No campeonato do Mundo já foi batido um recorde do Guiness. Um adepto brasileiro propôs ver os 64 jogos do Mundial ao vivo, nesta altura está a sair do jogo 54. A esta correria junta-se o jornalista Nuno Pereira e o repórter de imagem Paulo Cepa.

Lucas Tytly tem 2 milhões de seguidores no Instagram e todos são testemunhas que o influencer está em todos os jogos.

Lucas montou um plano estudado ao pormenor e não pode correr o risco de falhar um jogo.