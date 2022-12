O avançado Raheem Sterling deixou esta segunda-feira a concentração da seleção inglesa de futebol, que está a disputar o Mundial 2022 para regressar a Inglaterra, na sequência de um assalto à sua casa, noticia a agência norte-americana Associated Press.

Sterling já tinha ficado de fora do jogo dos oitavos de final do torneio, disputado no domingo, no qual a Inglaterra venceu por 3-0 o Senegal, tendo a federação britânica informado que a ausência do avançado do Chelsea estava relacionada com "motivos familiares".