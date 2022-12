"Leões do Atlas" mostram garras e alcançam feito inédito: as imagens do Marrocos-Espanha

Marrocos venceu, esta terça-feira, a Espanha no desempate por grandes penalidades por 3-1, após empate (0-0) no tempo regulamentar, no Estádio Cidade da Educação (Doha), e alcançou o feito inédito de se apurar para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A primeira parte ficou marcada por muito equilíbrio entre as duas seleções. Os marroquinos conseguiram contrariar o favoritismo espanhol e fizeram o único remate enquadrado com a baliza.

No segundo tempo, manteve-se o nulo, devido às escassas oportunidades de golo de ambas as seleções. A Espanha tentou “encostar” Marrocos “às cordas”, mas a seleção africana conseguiu sempre minimizar o ataque espanhol.

O prolongamento ficou marcado por um remate ao poste por parte da Espanha. O ex-Sporting Pablo Sarabia acertou no poste aos 120+3 minutos.

No desempate por grandes penalidades, Marrocos foi mais eficaz e bateu a Espanha por 3-1.