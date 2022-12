O cavalo árabe faz parte da história do Qatar e tem um papel vital na herança cultural do emirado, com mitos e lendas ligadas a Maomé.

A SIC visitou o local de uma importante batalha em 1893, quando o xeique Jassim bin Mohammed liderou tribos beduínas em cavalos árabes contra o exército otomano pela independência do Qatar.

No local ainda estão as cavalariças com mais de 100 anos preservadas até hoje.