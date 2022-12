Argentina vence Croácia e está na final do Mundial 2022

A Argentina venceu, esta terça-feira, a Croácia por 3-0, no Estádio Lusail (Lusail), e garantiu uma vaga na final do Mundial de futebol no Qatar.

O primeiro golo da partida surgiu aos 34 minutos através de uma grande penalidade a favor dos argentinos. O guarda-redes Dominik Livakovic derrubou Julián Álvarez na grande área. O “capitão” Lionel Messi assumiu a responsabilidade e bateu o guardião croata.