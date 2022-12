Revelada a causa da morte do jornalista que usou t-shirt arco-íris

Grant Wahl, de 48 anos, morreu na sexta-feira, enquanto cobria os quartos-de-final do Mundial no Qatar e muito se especulou. No centro da discussão esteve a t-shirt arco-íris, de apoio à comunidade LGBTQIA+, e a vacina contra a covid-19. Esta quarta-feira a esposa, Celine Gounder, revelou a causa da morte e colocou um travão a todas as especulações.

A morte do jornalista Grant Wahl foi provocada por uma rutura de um vaso sanguíneo na aorta ascendente, que transporta o sangue oxigenado do coração.

“A pressão no peito que sentiu pouco antes da sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Por mais manobras de reanimação que tivessem sido feitas, ou choques dados, isso não teria sido suficiente para o salvar. A sua morte não esteve relacionada com a covid-19. Não esteve relacionada com qualquer vacina”, lê-se no comunicado deixado pela família.

A esposa de Grant Wahl é uma importante especialista em doenças infecciosas, que ganhou destaque durante a pandemia e chegou a aconselhar a equipa de transição do Presidente Biden sobre a covid-19. A família rejeita que a morte de Grant esteja relacionada com a vacina.

Grant Wahl, 48 anos, "sentiu-se mal na tribuna da imprensa do Estádio Lusail", disse um porta-voz do comité supremo da organização.

O jornalista recebeu imediatamente tratamento médico de emergência e durante a sua transferência de ambulância para o Hospital Geral Hamad, em Doha.