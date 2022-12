Um jovem marroquino de 13 anos morreu, esta quarta-feira noite, em Montpellier, no sul de França. As imagens são violentas e podem ferir suscetibilidades.

As autoridades confirmaram que o rapaz foi transportado com urgência para o hospital, mas acabou por morrer.

A viatura foi encontrada pela polícia, que já está a investigar o incidente.

França venceu Marrocos por 2-0, no Estádio Al Bayt (Al Khor), e garantiu a última vaga na final do Mundial de futebol no Qatar, onde vai defrontar a Argentina. Com este resultado, Marrocos “caiu” nas meias-finais.

Distúrbios em várias cidades francesas e Bruxelas

Paris, bem como outras cidades francesas, e Bruxelas registaram distúrbios esta quarta-feira à noite, no final do jogo. Há já detenções.

Na capital francesa e nas cidades como Lyon ou Bordéus, registaram-se distúrbios, segundo imagens partilhadas nas redes sociais pelo jornal Le Fígaro, que mostram, por exemplo, confrontos entre adeptos e as forças de segurança nos Campos Elísios.

Cerca de 10 mil elementos das forças de segurança foram mobilizados em França, para supervisionar os adeptos das duas seleções.

Em Bordéus, a praça da Vitória ficou lotada, onde foram lançados fogos-de-artifício e bombas de fumo. Segundo a autarquia, 2.500 pessoas estavam na praça por volta das 22h30 (21:30 em Lisboa), sem sobrelotação aparente.

Em Lyon, "um grupo de jovens de extrema-direita abordou os adeptos presentes na praça Bellecour", o que resultou em distúrbios que obrigaram à intervenção policial, explicou a autarquia, acrescentando que foram realizadas seis detenções.

Os adeptos também atiraram projéteis contra a polícia, que respondeu com o uso de gás lacrimogéneo, referiu a AFP.

Também ocorreram 14 detenções em Avignon, incluindo oito por disparos de morteiro, segundo um relatório policial enviado à AFP.

O centro de Bruxelas foi palco de distúrbios provocados por adeptos da seleção de Marrocos, que atiraram artefactos pirotécnicos e bombas de fumo contra a polícia belga, noticiou a agência Efe.