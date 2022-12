"Axadrezados" domam “leões do atlas” e levam as medalhas: as imagens do Croácia-Marrocos

A Croácia venceu, este sábado, Marrocos por 2-1, no Estádio Internacional Khalifa (Doha), no jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares do Mundial de futebol no Qatar, e garantiu a medalha de bronze.

Os golos dos croatas foram marcados por Josko Gvardiol (7') e Mislav Orsic (42’). Achraf Dari marcou o único golo dos marroquinos aos 9 minutos.

Com este resultado, a Croácia termina a sua presença no Campeonato do Mundo no Qatar com a conquista do terceiro lugar. Depois do Mundial 2018, em que foi finalista vencida, a Croácia voltou a mostrar ao mundo o seu valor enquanto seleção de futebol, na sua sexta presença em Mundiais.

Os croatas terminaram a fase de grupos em segundo lugar do Grupo F, depois eliminaram a Espanha no desempate por penáltis nos oitavos de final, bateram Portugal nos “quartos” e "caíram aos pés” da França nas “meias”.

Já Marrocos, deixou a sua marca no Mundial 2022 ao ter a melhor prestação de uma seleção africana em Campeonatos do Mundo, na sua sexta presença na fase final.

Os marroquinos terminaram a fase de grupos em primeiro lugar do Grupo F, depois bateram o Japão no desempate por grandes penalidades nos “oitavos”, eliminaram o Brasil (também) no desempate por penáltis nos quartos de final, e perderam com a Argentina nas meias-finais.