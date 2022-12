Mbappé “acordou” França, mas foi insuficiente para fazer Messi “descer à Terra”

A Argentina sagrou-se, este domingo, campeã do Mundo de futebol ao vencer a França nos penáltis após empate no prolongamento (3-3), no Estádio Lusail, na final do Campeonato do Mundo no Qatar.

No tempo regulamentar, Lionel Messi (23') e Ángel Di María (36') marcaram os golos dos argentinos. Kylian Mbappé marcou os golos dos gauleses aos 80 e 81 minutos.

No prolongamento, Messi voltou a marcar aos 109 minutos e Mbappé fez o 3-3 e o seu hat trick aos 117'.

A grande final só ficou decidida no desempate por penáltis. A Argentina foi mais eficaz e venceu a França por 4-3.

Em dezembro de 2022, a Argentina conquistou pela terceira vez na sua história o Campeonato do Mundo de futebol, depois de 1978 (Argentina) e 1986 (México).

A França não conseguiu revalidar o título mundial, depois da conquista em 2018.