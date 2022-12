Dezenas de milhares de marroquinos enchem ruas para receber "heróis" do Mundial

Várias dezenas de milhares de marroquinos receberam esta terça-feira os futebolistas da seleção de Marrocos como heróis, após a chegada às meias-finais do Mundial do Qatar, feito sem precedentes para uma seleção africana ou árabe.

Uma multidão compacta, de todas as idades e origens, concentrou-se ao final da tarde ao longo do percurso percorrido pelo autocarro vermelho de dois pisos, que transportava os 'leões do Atlas', desde o aeroporto às avenidas do centro da capital marroquina.

"Vim para celebrar o percurso histórico de Marrocos no Mundial do Qatar, sinto orgulho pelo que os rapazes fizeram e só lamento algumas decisões dos árbitros, que não foram justas", disse à Agência France Presse Adam Najah, de 27 anos, empregado de restaurante, que veio expressamente de Meknes, a mais de 150 quilómetros de Rabat, para "viver este dia histórico".

Os adeptos marroquinos, munidos de bandeiras e envergando camisolas da seleção, esperaram horas sem fim pela chegada dos novos heróis, que fizeram sonhar Marrocos inteiro e toda a sua diáspora e foram recebidos à noite pelo rei Mohammed VI para uma cerimónia de boas-vindas e celebração, em reconhecimento pelo seu feito histórico.

Marrocos conseguiu o apuramento para as meias-finais do Mundial, depois de derrotar Portugal nos quartos de final, sendo a primeira seleção africana a consegui-lo, acabando por obter um histórico quarto lugar na competição.