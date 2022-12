Milhares de pessoas receberam em festa a seleção da Argentina à chegada a Buenos Aires. A celebração continuou depois pelas ruas da capital, com o autocarro que leva a comitiva que conquistou o Campeonato do Mundo de futebol a percorrer as ruas da capital. O Presidente argentino decretou feriado nacional para que a população possa celebrar a conquista do título mundial. O avião com os jogadores da seleção da Argentina aterrou em Buenos Aires esta madrugada, às 5:24. Os 26 convocados viajaram juntos de Doha, no Qatar, e fizeram escala em Roma, em Itália. À chegada à capital da Argentina, foram recebidos em festa, por uma multidão. Milhares de pessoas aguardavam a chegada da equipa junto ao aeroporto internacional de Ezeiza. A porta do avião abriu por volta das 6:00, hora de Lisboa. Lionel Messi foi o primeiro a sair, com a taça nas mãos. Ao lado estava Lionel Scaloni, o selecionador nacional. Desceram as escadas juntos e foram os primeiros a pisar o solo argentino como campeões mundiais.

Loading...

Durante o percurso ouviram a canção "Muchachos", que foi tocada para os jogadores, num palco montado no aeroporto. É um tema que foi adaptado para o Mundial e que se tornou num dos mais populares do país. A seguir, a seleção entrou num autocarro e saiu do aeroporto em direção à Associação Argentina de Futebol, onde irá pernoitar. Para esta chegada dos campeões mundiais foi montada uma grande operação de segurança na capital da Argentina. Milhares de pessoas saíram à rua para festejar a conquista do Mundial de futebol.



Loading...