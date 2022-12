Quarto de Messi no Qatar transformado em “mini museu”

O quarto usado por Lionel Messi durante o Mundial de futebol 2022 vai ser transformado num “mini museu”, revelou, esta terça-feira, a Universidade do Qatar, onde ficou instalada a seleção da Argentina.

"O quarto permanecerá inalterado e ficará disponível apenas para visitas e não para residência, pois servirá como um pequeno museu que conterá todos os pertences de Messi e será um legado para estudantes e gerações futuras. É um testemunho das grandes conquistas de Messi no Mundial", esclareceu o relações-públicas da universidade, Hitmi Al Hitmi.

A seleção albiceleste ficou instalada na residência universitária do estabelecimento de ensino superior mais importante do país, instalações que já foram utilizadas pelo Liverpool durante a sua participação no Mundial de Clubes, em 2019.

A diversidade de campos de treino, ginásios e piscinas motivou a escolha da Argentina, que, ao contrário da maioria das seleções, descartou a possibilidade de se instalar num dos muitos luxuosos hotéis do Qatar.

Os quartos do complexo sofreram melhorias para que os futebolistas tivessem todo o conforto necessário. São instalações "cinco estrelas e muito diferentes das residências [universitárias] de outros países", especificou o responsável, justificando-o com a necessidade das mesmas "cumprirem com os requisitos da FIFA".

A Argentina sagrou-se campeã do Mundo pela terceira vez, depois do título conquistado em 1978, em casa, e 1986, no México. Este foi o primeiro título mundial de Lionel Messi, vice em 2014, no Brasil (Argentina perdeu 1-0 com a Alemanha, no prolongamento), no único troféu importante que lhe faltava na carreira.