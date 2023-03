"Para onde estás a olhar, parvo?": FIFA revela novas imagens sobre polémica com Messi

O documentário oficial do Campeonato do Mundo do Qatar, "Written in the Stars", produzido pela FIFA TV, inclui um dos momentos mais falados do Mundial 2022: o incidente de Messi com o avançado neerlandês Weghorst, nos bastidores do Estádio Lusail.

“Para onde estás a olhar, parvo? Vai-te embora”, disse Lionel Messi durante a flash interview, no final do Países Baixos-Argentina, encontro dos quartos de final. Confirma-se agora que essa frase foi dita na direção de Wout Weghorst.

O avançado que agora representa o Manchester United esperou por Messi para o cumprimentar, enquanto o jogador da “albiceleste” saía de campo. Depois do momento, Weghorst explicou a situação a Aguero, Lautaro e Lisandro Martinez.

“Eu estava à espera dele e queria cumprimentá-lo. E ele faz aquilo. É uma falta de respeito”, lamentou o avançado do Manchester United.

Weghorst acabou por ficar a observar o internacional argentino durante a flash interview, algo que Messi terá interpretado como um gesto provocatório.