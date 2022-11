O polvo Paulo Júnior reside no Sea Life Porto e é conhecido pela sua capacidade de adivinhar resultados de futebol. Sobre o jogo entre Portugal e Gana, o cefalópode aposta numa vitória portuguesa.

O Paulo Júnior foi desafiado a escolher entre Portugal e Gana através da cavala. Foram colocados dois pedaços em duas caixas, uma com o símbolo de Portugal e outra com o do Gana. No final, o polvo escolheu a caixa de Portugal,