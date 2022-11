Mundial 2022: adeptos podem usar o arco-íris e imagens de apoio aos protestos no Irão

Um dia depois de o adepto que interrompeu o Portugal-Uruguai ter sido banido de todos os jogos do Mundial 2022, a FIFA deu a garantia pública de que itens com arco-íris, em apoio à comunidade LGBT, e faixas de apoio aos protestos contra o regime no Irão são permitidos nos estádios.

De acordo com a Associated Press, as equipas de segurança dos estádios podem permitir itens com as cores do arco-íris, um símbolo de apoio e orgulho LGBTQ , e f aixas de apoio aos protestos no Irão , como por exemplo "Mulheres. Vida. Liberdade" que já foram confiscadas anteriormente.

"A FIFA está ciente de alguns incidentes em que itens permitidos não foram exibidos em estádios", disse a entidade mundial do futebol num comunicado na quarta-feira, mais de uma semana depois de alguns incidentes serem relatados em estádios do mundial.

Na primeira semana do torneio, sete equipas, incluindo o País de Gales, perderam a luta e foram impedidos de usar braçadeiras multicoloridas "One Love" durante os jogos.

Também os adeptos criticaram o facto de não poderem levar itens com as cores do arco-íris, tais como bandeiras LGBT, nem itens de protesto face à situação atual no Irão.

"A FIFA recebeu garantias das autoridades de que os comandantes locais foram contactados em relação às regras e regulamentos acordados para o Qatar 2022.", esclarece a FIFA. Garantias que parecem ter sido anuladas pelas autoridades do Qatar.

O jogo entre o Irão e Estados Unidos, na terça-feira, foi carregada de emoção entre os apoiantes iranianos, alguns dos quais foram ao Qatar não apenas para apoiar a sua equipa, mas também como movimento de protesto levando faixas e bandeiras.