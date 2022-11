Mundial 2022: França dá a volta e goleia Austrália

A França goleou, esta terça-feira, a Austrália por 4-1, no Estádio Al Janoub, na jornada inaugural do Grupo D do Mundial de futebol do Qatar.

A Austrália surpreendeu ao inaugurar o marcador aos 9 minutos. Mathew Leckie passou por Lucas Hernández - que se lesionou na jogada - e assistiu Craig Goodwin, que finalizou de primeira.

O francês Lucas Hernández foi substituído aos 13 minutos devido a uma lesão no joelho, contraída na jogada do golo inaugural.

A França empatou a partida aos 27 minutos por intermédio de Adrien Rabiot. O médio francês cabeceou para o fundo da baliza australiana, após passe de Antoine Griezmann.

Olivier Giroud foi o autor da reviravolta gaulesa. Aos 32 minutos, o avançado francês surgiu isolado na área australiana e rematou para o fundo da baliza defendida por Mathew Ryan.

O terceiro golo do jogo surgiu na segunda parte. Aos 68 minutos, Kylian Mbappé finalizou de cabeça após um passe de Ousmane Dembélé.

Aos 71 minutos, Olivier Giroud bisou na partida. O avançado francês cabeceou para o quarto golo da seleção gaulesa após cruzamento de Kylian Mbappé.

O australiano Awer Mabil, que jogou no Paços de Ferreira entre 2017 e 2018, foi suplente utilizado.

Com este resultado, a França sobe à liderança isolada do Grupo D.