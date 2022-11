A seleção nacional do Irão decidiu não cantar o hino nacional do país, antes do jogo frente a Inglaterra, esta segunda-feira, no Mundial no Qatar. Uma ação de aparente demonstração de apoio aos protestos que decorrem no país.

Os 11 jogadores ficaram em silêncio enquanto tocava o hino no Estádio Internacional Khalifa.

Há dois meses que o regime iraniano reprime as manifestações que se seguiram à morte da jovem Mahsa Amini, depois de ter sido detida por não estar a usar o véu hijab de acordo com o estrito código da República islâmica.