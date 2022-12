Mundial no Qatar deixa camelos em stress e sem descanso

Além do Mundial, o Qatar oferece outras atrações. Uma das principais são os passeios de camelo no deserto. No entanto, a procura é tanta que está a criar um problemas de cansaço e ansiedade para os animais.

Num dia normal, eram realizados 20 passeios a camelo no deserto fora de Doha. Com a chegada do Mundial ao Qatar, fazem-se 50 vezes mais: são 500 de manhã e outros 500 à tarde.

Perante as centenas de adeptos que formam fila, há animais em stress que já se recusam a trabalhar. A cáfila de Ali Jaber era composta por 15 camelos. Com o campeonato do mundo quadruplicou, mas, ainda assim, não consegue acompanhar a procura.

O aumento repentino de turistas diminuiu o tempo de descanso dos animais. Os passeios duram entre 10 a 30 minutos. Por norma, os camelos paravam a cada 5 voltas. Agora, chegam a fazer 40 seguidas.

Dia e noite, uma espécie que já foi meio de transporte essencial é hoje usada como atração turística. Os primeiros clientes chegam mesmo antes do nascer do sol à procura da fotografia perfeita.