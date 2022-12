Portugal aproveita desacerto da Suíça para golear

Portugal goleou, esta terça-feira, a Suíça por 6-1, no Estádio Lusail (Lusail), e apurou-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

O avançado Gonçalo Ramos foi a figura da partida ao marcar três dos seis golos portugueses aos 17, 51 e 67 minutos. Os restantes golos foram marcados por Pepe (33'), Raphaël Guerreiro (55') e Rafael Leão (90+2').

O único golo da Suíça foi marcado por Manuel Akanji aos 58 minutos.

Com este resultado, a Suíça fica pelos oitavos de final e Portugal segue para os quartos de final, que vai disputar com Marrocos, que venceu a Espanha no desempate por penáltis. O jogo está agendado para 10 de dezembro, sábado, a partir das 15:00.

A seleção portuguesa atingiu pela terceira vez - última vez foi em 2006 - os quartos de final de um Campeonato do Mundo. Os suíços ficaram pelos oitavos de final na 12.ª presença em Mundiais.