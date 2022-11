Equador vence Qatar no jogo de abertura do Mundial 2022

A seleção do Equador derrotou este domingo o anfitrião Qatar, por 2-0, no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de 2022, em Al Khor.

O Equador assume, desta forma, a liderança do grupo A do Mundial 2022, com três pontos. O outro jogo da primeira ronda deste grupo realiza-se amanhã às 16:00 e coloca frente a frente as seleções do Senegal e dos Países Baixos.

Na próxima jornada do grupo A, agendada para o dia 25 de novembro, o Qatar mede forças com o Senegal (13:00), enquanto o Equador defronta a seleção neerlandesa (16:00).