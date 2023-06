E o Óscar vai para... esquilo que fingiu a própria morte num vídeo viral

O esquilo, aparentemente domesticado, cativou os internautas com as suas travessuras surpreendentes, que certamente farão alguém rir hoje.

Um esquilo voador finge a própria morte, encenando a sua morte recorrendo a uma vassoura como arma do crime. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais, onde tem sido elogiado pela sua teatralidade digna de um Óscar, de acordo com o Daily Mail.

Quem diria que um esquilo voador poderia ser um excelente ator? Os esquilos são animais selvagens, mas a sua relação com o homem tende a ser, por vezes, uma “delícia”, por serem adoráveis e imprevisíveis. Prova disso é o vídeo que se segue.

O animal segura a vassoura antes de cair dramaticamente no chão, expondo a sua barriga para cima, todo esticado. De seguida, ajusta o cabo da vassoura na altura perfeita, perto do pescoço - para potenciar o dramatismo - e assim está feita a cena do crime.

O vídeo tornou-se viral, tendo chegado aos 1,2 milhões de visualizações.

Tanto quanto se sabe, este esquilo voador é domesticado, o que é algo raro. Estes animais vivem como os pássaros, em ninhos ou buracos de árvores, embora não voem.

Os esquilos voadores planam, estendendo os braços e as pernas e deslocando-se no ar de uma árvore para outra.