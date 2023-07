A ‘aventura’ de Nimsey: gata encontrada a 200 quilómetros de casa

Para a família Harris, a gata Nimsey é mais do que um animal, já faz parte da família. Por isso, quando fugiu de casa, há três semanas, fizeram de tudo para a encontrar. E conseguiram… a mais de 200 quilómetros de casa.

Nimsey desapareceu na zona de Wellington, no estado norte-americano do Colorado, depois do filho de Amber Harris ter deixado, sem querer, a porta de casa aberta. Depois de procurarem na área pela gata, a família decidiu alertar os serviços veterinários municipais.

Cerca de três semanas depois, Amber recebeu uma chamada de uma associação a dizer que Nimsey tinha sido encontrada a mais de 200 quilómetros de casa. E tudo graças ao microchip.

“A Nimsey foi-nos entregue por uma pessoa que a encontrou na rua. Lemos o microchip e entrámos em contacto com os donos. Ficaram aliviados por saber que a Nimsey estava a salvo”, escreveu a organização numa publicação nas redes sociais.

No dia seguinte, a família rumou a uma localidade em Colorado Springs para recolher Nimsey, que está de volta a casa, sã e salva.