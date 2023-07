O perigo de deixar um animal dentro do carro em dias de calor

Um dos maiores equívocos é os donos pensarem que abrir as janelas do carro salvará seu animal de exaustão pelo calor.

A Associação Médica Veterinária Americana diz que a temperatura dentro de um carro pode subir quase 10 graus em apenas 10 minutos e, numa hora, pode ser 20 graus mais alta do que no exterior.

Courtney Pierce, diretora da PAWS Humane Society, avisa que é tudo muito rápido. "Pode acontecer em minutos”. Normalmente, as pessoas pensam que vão tratar de um assunto rápido e que não vão demorar mas, por vezes, quando chegam é demasiado tarde.

Os sintomas comuns de exaustão pelo calor num animal incluem respiração ofegante excessiva, baba ou desorientação. Pierce diz ainda que um dos maiores equívocos é os donos de animais de estimação pensarem que abrir as janelas do carro salvará o animal.

Todos os verões a polícia é chamada a parques de estacionamentos onde as pessoas deixam os animais de estimação no veículo. As pessoas podem ser acusadas de violência contra animais.