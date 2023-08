Mundo dos Animais

Já imaginou uma aula de ioga com um amigo inesperado?

Através do programa “Barnyard Yoga”, que oferece experiências de ioga com diferentes animais, depois do sucesso das aulas com cabras e coelhos, foi a vez dos póneis serem os protagonistas.